Une performance solide dans un environnement incertain

Croissance totale : 12,0 %

Croissance organique : 5,6 %

Marge opérationnelle record : 13,1% Paris, 15 février 2023 - Ipsos a réalisé en 2022 une performance solide, avec un niveau de profitabilité record, montrant ainsi la solidité et la pertinence de son modèle opérationnel. La croissance sur l’ensemble de l’année s’établit à 12,0 % dont 5,6 % de croissance organique (et 5,8 % d’effets change), malgré un contexte macroéconomique et géopolitique rendu difficile par la guerre en Ukraine, la politique zéro Covid menée par le gouvernement chinois, les fortes poussées inflationnistes dans de nombreuses régions et le resserrement des politiques monétaires qui en a résulté. En excluant l’impact net temporaire des contrats liés au Covid, la croissance organique sous-jacente s’établit à

8 %. La croissance organique cumulée s’élève à 25 % sur deux ans et 16 % sur trois ans incluant l’année 2020. Au 4e trimestre, notre activité a cru de 8,8 %, dont près de 4 % de croissance organique (5 % hors impact net des contrats liés au Covid), marquant un léger ralentissement par rapport au 3e trimestre dans certains marchés et en particulier en Chine. PERFORMANCE PAR TRIMESTRE 2022 vs. 2021 En millions d'euros Chiffre d'affaires

2022 Croissance

totale Croissance

organique 1er trimestre 547,8 17,5 % 12,3 % (1) 2ème trimestre 574,0 8,9 % 2,1 % 3ème trimestre 601,5 14,3 % 5,3 % 4ème trimestre 682,1 8,8 % 3,8 %* Chiffre d'affaires 2 405,3 12,0 % 5,6 %* (1) Les contrats Covid se sont poursuivis sur le premier trimestre 2022

* La croissance organique sous-jacente s’élève à 5 % au quatrième trimestre et à 8 % au titre de l’année 2022, hors l’impact temporaire net positif des contrats liés au Covid (projets spécifiques de suivi de la pandémie pour les gouvernements, moins les contrats qui n’avaient pas pu être mis en place en raison de la situation sanitaire). ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION 2022 vs. 2021 En millions d'euros Chiffre d'affaires

2022 Contribution Croissance

totale Croissance organique EMEA 1 025,7 43 % 1,1 % 0 % Amériques 965,5 40 % 24,9 % 12 % Asie-Pacifique 414,1 17 % 15,3 % 9 % Chiffre d'affaires 2 405,3 100 % 12,0 % 5,6 % Notre activité dans la région EMEA est restée globalement stable, pénalisée par la guerre en Ukraine et la fin des contrats Covid. Hors impact de ces contrats, l’activité organique sous-jacente a cru en 2022 de plus de 4 %. En particulier, l’Italie et la France enregistrent de bons résultats. C’est dans les Amériques qu’Ipsos a réalisé sa meilleure performance avec des croissances à deux chiffres en Amérique du Nord et en Amérique Latine, notamment tirées par nos activités Affaires Publiques, Santé, les GAFA et notre plateforme Ipsos.Digital. L’Asie-Pacifique affiche une croissance organique de 9%. Elle reflète des réalités très contrastées, entre la Chine qui a cru très faiblement cette année (1,5 %) en raison des multiples confinements, et le reste de l’Asie-Pacifique qui a montré une croissance très dynamique de 15 %, en particulier en Inde et en Corée. ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR AUDIENCE En millions d’euros Chiffre d’affaires

2022 Contribution Croissance organique

2022 vs 2021 Consommateurs1 1 125,8 47 % 11 % Clients et salariés2 495,1 20,5 % 6,5 % Citoyens3 386,2 16 % -8,5 % Médecins et patients4 398,2 16,5 % 6 % Chiffre d’affaires 2 405,3 100 % 5,6 % Répartition des Lignes de Service par segment d’audience :

1- Brand Health Tracking, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (excl. public sector), Social Intelligence Analytic, Strategy3

2- Automotive & Mobility Development, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance (including Retail Performance and Mystery Shopping), Media development, Capabilities

3- Public Affairs, Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative) Dans un monde déconfiné en 2022 (à l’exception notable de la Chine) et en dépit des tensions inflationnistes et des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement de nos clients, c’est dans notre activité liée à la compréhension des consommateurs que nous enregistrons la plus forte croissance (11 % de croissance organique). Cela reflète le besoin de nos clients de comprendre l’évolution des comportements de consommation dans un contexte inflationniste, qui connaît à la fois une crise énergétique et développe une conscience accrue de la nécessité d’agir pour protéger la planète. L’audience clients et salariés affiche également une bonne performance avec une croissance organique de 6,5 %, résultant de la réouverture des économies, de la reprise des voyages et de l’activité de la filière hôtelière mais également d’un intérêt croissant de nos clients pour mesurer les expériences d’achats omnicanales. Après une très forte croissance au cours de la période 2020-2021, stimulée par les programmes de test Covid en Europe, notre activité auprès des citoyens a reculé en 2022. Cela étant, l’activité sous-jacente du secteur Affaires Publiques hors contrats Covid enregistre une croissance à deux chiffres, qui reflète le besoin des gouvernements et des institutions de comprendre les dynamiques d’opinion publique et les attentes des citoyens dans un monde marqué par des crises multiples. Enfin, notre activité auprès des médecins et des patients a enregistré une croissance organique de 6 %. PERFORMANCE FINANCIÈRE Compte de résultat résumé En millions d’euros 2022 2021 Variation

2022 / 2021 Chiffre d'affaires 2 405,3 2 146,7 12,0 % Marge brute 1 594,1 1 389,3 14,7 % Marge brute / CA 66,3 % 64,7 % 1,6 pt Marge opérationnelle 314,7 277,4 13,5 % Marge opérationnelle / CA 13,1 % 12,9 % 0,2 pt Autres produits et charges non courants / récurrents 3,7 -5,5 Charges de financement -13,2 -13,8 -4,5 % Autres charges de financement -3,5 -4,4 -19,7 % Impôts -72,8 -62,9 15,7 % Résultat net, part du Groupe 215,2 183,9 17,0 % Résultat net ajusté*, part du Groupe 232,4 209,2 11,1 % *Le résultat net ajusté est calculé avant (i) les éléments non monétaires liés à l’IFRS 2 (rémunération en actions), (ii) avant l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions (relations clients), (iii) l’impact net d’impôts des autres charges et produits non courants, (iv) impacts non monétaires sur variations de puts en autres charges et produits financiers et (v) avant les impôts différés passifs relatifs aux goodwills dont l’amortissement est déductible dans certains pays. Postes du compte de résultat La marge brute (qui se calcule en retranchant du chiffre d’affaires des coûts directs variables et externes liés à l’exécution des contrats) progresse de 160 points de base à 66,3 % contre 64,7 % en 2021. Cette augmentation est à relier à l’évolution du mix des modes de collecte des données et s’explique par (i) l’extinction durant le premier trimestre 2022 des importants contrats de suivi de l’évolution de la pandémie (dont les coûts de collecte étaient supérieurs à la moyenne) (ii) la poursuite structurelle de l’augmentation de la part des enquêtes en ligne qui passe de 62 % en 2021 à 65 % en 2022 (iii) la capacité du groupe à tenir ses prix dans un contexte d’inflation élevée. En ce qui concerne les coûts d’exploitation, la masse salariale progresse de 16,2 % dans un contexte (i) de reprise des recrutements pour faire face à la croissance de l’activité (ceux-ci avaient été fortement limités pendant la crise sanitaire et encore en début d’année 2021) et (ii) de forte inflation. L’augmentation de la masse salariale reste cependant contenue puisqu’elle représente (y inclus les provisions pour bonus) 65,3 % de la marge brute contre 67 % en 2019. Le coût des rémunérations variables en actions est en hausse à 14,4 millions d’euros contre 12,1 millions d’euros en 2021 en raison de la hausse du cours de l’action. Les frais généraux augmentent de près de 32 millions d’euros, soit une hausse de

17,4 %, par rapport à 2021, en raison de (i) la reprise des voyages en 2022 – les dépenses de voyage restent toutefois inférieures de 35 % au niveau de 2019 et (ii) un rattrapage des dépenses courantes informatique et de technologie, qui avaient été fortement contraintes pendant la crise sanitaire. Au total et malgré ces effets de rattrapage, les frais généraux restent contenus par rapport aux niveaux d’avant crise et représentent 13,5 % de la marge brute contre 17 % en 2019. Le poste « Autres charges et produits opérationnels », qui se compose essentiellement de coûts de départ, affiche un solde négatif de 8,6 millions d’euros et est en diminution de 11,8 millions par rapport à l’année dernière, en partie impacté par des gains de change opérationnels liés à l’appréciation du dollar et d’autres monnaies par rapport à l’euro. Au total, la marge opérationnelle du Groupe s’établit à 13,1 %, en hausse de 20 points de base par rapport à 2021, établissant ainsi un record historique. En dessous de la marge opérationnelle, les dotations aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions concernent la partie des écarts d’acquisition affectée notamment aux relations clients au cours des 12 mois suivant la date d’acquisition et faisant l’objet d’un amortissement au compte de résultat selon les normes IFRS sur plusieurs années. Cette dotation s’élève à 7,4 millions d’euros contre 5,3 millions précédemment. Cette hausse est essentiellement imputable aux acquisitions de Karian&Box et d’Infotools. Le solde du poste autres charges et produits non courants et non récurrents s’établit à 3,7 millions d’euros. Ce poste enregistre notamment les variations des engagements de rachats de minoritaires ainsi qu’un produit lié à la décision de capitaliser depuis janvier 2018 les coûts internes de développement. Ce dernier effet prend fin en 2022. Les charges de financement. La charge d’intérêt nette s’élève à 13,2 millions d’euros contre 13,8 millions l’année dernière en raison (i) d’une baisse de l’endettement financier en relation avec une bonne génération de trésorerie et (ii) d’une opération de renouvellement et de prolongation de maturité sur un emprunt « Shuldschein » pour un montant revu à la baisse fin 2021. Le taux effectif d’imposition au compte de résultat en norme IFRS s’établit à 24,8 % contre 25,2 % l’année passée. Il intègre une charge d’impôts différés passifs de 2,2 millions d’euros qui vient annuler l’économie d’impôts réalisée grâce à la déductibilité fiscale des amortissements d’écarts d’acquisition dans certains pays, alors même que cette charge d’impôts différés ne serait due qu’en cas de cession des activités concernées (et qui est par conséquent retraitée dans le résultat net ajusté). Le résultat net, part du Groupe, s’établit à 215 millions d’euros contre 184 millions d’euros en 2021, en croissance de 17,0 %. Le résultat net ajusté, part du Groupe, qui est l’indicateur pertinent et constant utilisé pour la mesure de la performance, est également en hausse à 232 millions d’euros contre 209 millions d’euros en 2021, en croissance de 11 %. Structure financière Flux de trésorerie. La capacité d’autofinancement s’établit à 402 millions d’euros contre 373 millions d’euros en 2021. Le besoin en fonds de roulement connaît une variation négative de 14 millions d’euros, provenant d’une part de la progression de l’activité et d’autre part de paiements de bonus importants en 2022, consécutifs à un excellent exercice 2021. Les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles sont principalement constitués d’investissements en infrastructure informatique, de technologie et de R&D. Ils se sont élevés à 55 millions d’euros, en augmentation de 11 millions d’euros par rapport à 2021. Ils marquent la mise en place du plan stratégique 2025, qui prévoit une progression significative dans les investissements sur nos plateformes, notamment Ipsos.Digital, Askia et Infotools. Au total, la génération de trésorerie libre d’exploitation, à 214 millions d’euros, est supérieure aux prévisions pour l’année, en retrait de 30 millions d’euros par rapport à l’année dernière, en raison comme expliqué ci-dessus de la progression de l’activité, du paiement des bonus au titre de 2021 et de la progression des investissements en infrastructures informatiques, technologiques et R&D. En ce qui concerne les investissements non courants, Ipsos a investi environ 7,3 millions d’euros en versant des compléments de prix relatifs aux acquisitions de Karian&Box et d’Infotools et en procédant à l’acquisition de WeCheck, société de petite taille dans le Mystery Shopping au Canada. Enfin les opérations de financement incluent notamment en 2022 : Le lancement du programme de share buy-back pour un montant de 10 millions d’euros, au-delà des rachats de titres habituels dans le cadre des plans d’actions gratuites

pour un montant de 10 millions d’euros, au-delà des rachats de titres habituels dans le cadre des plans d’actions gratuites Le remboursement du solde de l’emprunt USPP souscrit en 2010 pour un montant de 30 millions de dollars.

Le versement de 51 millions d’euros de dividendes



Les capitaux propres s’établissent à 1 500 millions d’euros au 31 décembre 2022 contre 1 342 millions d’euros au 31 décembre 2021. Les dettes financières nettes s’élèvent à 69 millions d’euros, en baisse par rapport au 31 décembre 2021 (180 millions d’euros). Le ratio d’endettement net diminue à 4,6 % contre 13,4 % au 31 décembre 2021. Le ratio de levier (calculé hors impact IFRS16), s’établit à 0,2 fois l’EBE (contre 0,5 fois au 31 décembre 2021). Position de liquidité. La trésorerie au 31 décembre 2022 s’élève à 386 millions d’euros contre 298 millions d’euros au 31 décembre 2021. Le Groupe dispose par ailleurs de plus de 480 millions d’euros de lignes de crédit à plus d’un an, lui permettant de faire face à ses échéances de dette de 2023 et 2024 qui s’élèvent à 77 millions d’euros. PERSPECTIVES 2023 Après une année 2022 solide et un niveau de profitabilité record, nous pouvons nous appuyer sur les forces du modèle d’Ipsos : Les résultats financiers des trois dernières années, tant sur le plan de la croissance que de la profitabilité, ainsi que la résilience du groupe pendant la crise Covid montrent la force du modèle opérationnel renforcé par le plan stratégique 2018-2022 « Total Understanding ».





La transition manageriale s’est bien déroulée et la nouvelle équipe de direction du Groupe autour de Ben Page est désormais en place, avec notamment les nominations récentes de Dan Lévy (Finances), de Valérie Vezinhet (Ressources humaines), Michel Guidi (Technologie et opérations), Christophe Cambournac (Services et Solutions) et Jennifer Hubber (Organisation Clients). Par ailleurs, Lauren Demar a récemment été nommée Directrice ESG du Groupe.





La satisfaction de nos clients demeure très élevée dans nos enquêtes post projets : le score moyen est de 9 sur 10 sur les 7 000 réponses recueillies en 2022.





L’enquête interne auprès de nos collaborateurs montre un fort sentiment d’appartenance à l’entreprise et un très haut niveau d’engagement (79 %), en progression de 3 points par rapport à 2021.





Le Groupe est quasi desendetté avec un levier de 0,2 (Endettement net / EBE) et un niveau élevé de disponibilités. Cette excellente situation financière permettra de financer la croissance, les investissements et les acquisitions.





Enfin, nous avons présenté en juin dernier notre plan 2022-2025, The Heart of Science and Data, Cette stratégie s’articule autour des priorités suivantes :



Poursuivre notre stratégie de multi-spécialiste et continuer à nous développer en particulier dans les secteurs de la santé, des affaires publiques et de l’advisory Investir dans l’analyse de données, l’intelligence artificielle, les technologies et les panels de haute qualité Accompagner nos clients dans leur transformation pour répondre aux impératifs de durabilité et ESG

Nous sommes confiants dans notre capacité à délivrer les objectifs financiers annoncés dans notre plan stratégique en juin dernier : 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2025 (incluant les acquisitions) avec une croissance organique de 5 à 7 % en moyenne par an sur 2022-2025, une marge opérationnelle supérieure à 13 % en fin de période et 15 % sur le long terme. Dans le même temps, l’année 2023 est marquée par des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques persistantes. La guerre en Ukraine et la crise énergétique combinées au rebond de la demande post-Covid ont conduit à une inflation des prix de production, inconnue depuis plusieurs décennies. Si l’inflation semble refluer globalement, l’inflation sous jacente (hors prix alimentaires et de l’énergie) n’a pas atteint son pic. Par ailleurs, le resserrement significatif des politiques monétaires pourrait limiter la reprise de la croissance cette année. Cela étant, les perspectives pour 2023 sont plutôt plus favorables qu’il y a quelques mois grâce notamment à (i) la bonne résistance des marchés du travail (ii) la capacité d’adaptation face aux tensions énergétiques (iii) le rebond anticipé de la Chine après l’abandon de la politique zéro Covid. Par ailleurs, les incertitudes représentent également des opportunités pour Ipsos. Tant les entreprises que les gouvernements ont des besoins accrus de compréhension des dynamiques de consommation et d’opinions publiques dans un monde de plus en plus sensible aux questions sociales et environnementales et dans un contexte de crises multiples. Au total, nous anticipons pour cette année une croissance organique de l’ordre de 5 % et une marge opérationnelle de l’ordre de 13 %. La progression de l’activité sera séquentielle en 2023 : les performances du premier trimestre pâtiront d’un effet de base défavorable lié à la forte croissance de l’activité début 2022. Nous nous attendons à un rebond de l’activité en lien avec l’amélioration de la situation globale (notamment en Chine) et en comparaison aux trois derniers trimestres de 2022 qui avaient affiché une croissance moins forte. Par ailleurs, l’expérience des trois dernières années a montré la résilience du modèle d’Ipsos. Notre diversification géographique, notre approche multi-sectorielle (notamment dans des secteurs en croissance structurelle voire même contracycliques comme les affaires publiques et la santé), la faible concentration de notre portefeuille clients et notre capacité à réduire rapidement nos coûts si les perspectives devaient être moins favorables consituent autant d’atouts et de stabilisateurs dans un contexte global d’incertitudes. Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale de mai prochain une augmentation du dividende à 1,35 euros par action. Enfin, nous envisageons de continuer notre politique de rachat de titres à des fins d’annulation, pour environ 50 millions d’euros en 2023. *** Présentation des résultats annuels

La présentation des résultats annuels 2022 se déroulera par webcast à 8h30 CET le jeudi 16 février et à 16h00 CET le même jour par conférence téléphonique.

Si vous souhaitez vous inscrire, merci d’écrire à l’adresse IpsosCommunications@Ipsos.com. Une rediffusion sera également disponible sur Ipsos.com Annexes Compte de résultat consolidé

État de la situation financière

État des flux de trésorerie consolidés

Etat des variations des capitaux propres consolidés La plaquette complète des états financiers consolidés au 31 décembre 2022 est disponible sur Ipsos.com Compte de résultat consolidé

Comptes annuels au 31 décembre 2022 En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Chiffre d'affaires 2 405 310 2 146 725 Coûts directs (811 236) (757 391) Marge brute



1 594 074







1 389 334



Charges de personnel - hors rémunération en actions (1 041 565) (896 461) Charges de personnel - rémunération en actions* (14 355) (12 071) Charges générales d'exploitation (214 875) (183 043) Autres charges et produits opérationnels (8 582) (20 381) Marge opérationnelle



314 697







277 378



Dotations aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions * (7 414) (5 274) Autres charges et produits non courants * 3 723 (5 486) Quote-part dans les résultats des entreprises associées (862) 1 671 Résultat opérationnel



310 145







268 289



Charges de financement (13 214) (13 837) Autres charges et produits financiers (3 545) (4 413) Résultat net avant impôts



293 386







250 038



Impôts - hors impôts différés sur amortissement du goodwill (70 556) (58 303) Impôts différés sur amortissement du goodwill * (2 249) (4 608) Impôt sur les résultats (72 805) (62 911) Résultat net 220 581 187 127 Dont part du Groupe 215 160 183 924 Dont part des minoritaires 5 421 3 204 Résultat net part du Groupe par action de base (en euros) 4,87 4,14 Résultat net part du Groupe par action dilué (en euros) 4,74 4,04







Résultat net ajusté * 240 339 212 205 Dont Part du Groupe 232 393 209 224 Dont Part des minoritaires 7 946 2 982 Résultat net ajusté, part du groupe par action 5,26 4,71 Résultat net ajusté dilué, part du groupe par action 5,12 4,59

Etat de la situation financière

Comptes annuels au 31 décembre 2022 En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 ACTIF Goodwills 1 370 637 1 360 464 Droit d’utilisation de l’actif 118 383 122 935 Autres immobilisations incorporelles 110 083 98 899 Immobilisations corporelles 33 512 31 340 Participation dans les entreprises associées 6 048 8 919 Autres actifs financiers non courants 59 703 51 961 Impôts différés actifs 24 788 25 223 Actifs non courants 1 723 155 1 699 741 Clients et comptes rattachés 547 167 555 496 Actifs sur contrats 115 872 107 114 Impôts courants 12 736 14 045 Autres actifs courants 66 522 62 720 Instruments financiers dérivés - - Trésorerie et équivalents de trésorerie 385 670 298 454 Actifs courants 1 127 967 1 037 830 TOTAL ACTIF 2 851 122 2 737 571 En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 PASSIF Capital 11 063 11 109 Primes d'émission 495 628 508 259 Actions propres (548) (643) Autres réserves 867 211 746 221 Ecarts de conversion (107 392) (115 406) Résultat net – part du groupe 215 160 183 924 Capitaux propres - part du Groupe 1 481 121 1 333 466 Intérêts minoritaires 18 808 8 963 Capitaux propres 1 499 929 1 342 429 Emprunts et autres passifs financiers non courants 375 256 448 561 Dettes non courantes sur contrats de location 95 625 102 421 Provisions non courantes 4 726 7 025 Provisions pour retraites 35 938 36 255 Impôts différés passifs 72 831 66 458 Autres passifs non courants 38 011 45 549 Passifs non courants 622 387 706 270 Fournisseurs et comptes rattachés 349 970 332 239 Emprunts et autres passifs financiers courants 79 541 30 349 Dettes courantes sur contrats de location 36 574 34 923 Impôts courants 23 855 25 463 Provisions courantes 9 617 9 967 Passifs sur contrats 51 716 64 329 Autres passifs courants 177 533 191 603 Passifs courants 728 806 688 873 TOTAL PASSIF 2 851 122 2 737 571

Etat des flux de trésorerie consolidés

Comptes annuels au 31 décembre 2022 En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 OPERATIONS D'EXPLOITATION RESULTAT NET 220 581 187 127



Eléments sans incidence sur la capacité d'autofinancement Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 88 192 79 839 Résultat net des sociétés mises en équivalence, nets des dividendes reçus 862 (1 671) Moins-value (plus-value) sur cessions d'actifs 187 (164) Variation nette des provisions (6 623) 17 985 Rémunération en actions 13 116 11 153 Autres produits et charges calculés (4 989) (2 459) Frais d'acquisition de sociétés consolidées 498 882 Charge de financement 17 293 17 349 Charge d'impôt 72 805 62 911 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT AVANT CHARGES DE FINANCEMENT ET IMPOT 401 923



372 952



Variation du besoin en fonds de roulement (14 365) 33 538 Impôts payés (62 511) (60 519) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION 325 047 345 972 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (54 824) (43 512) Produits des cessions d'actifs corporels et incorporels 594 128 (Augmentation) / diminution d'immobilisations financières (3 114) (2 003) Acquisitions de sociétés et d'activités consolidés nettes de trésorerie acquise (7 284) (29 079) FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (64 627) (74 466) OPERATIONS DE FINANCEMENT Augmentation / (Réduction) de capital (46) - (Achats) / Ventes nets d'actions propres (29 898) (8 694) Augmentation des emprunts à long terme (985) 75 570 Diminution des emprunts à long terme (30 086) (167 480) Augmentation des prêts à long terme à des sociétés associées

Diminution des prêts à long terme à des sociétés associées - -

5 704 Augmentation / (diminution) des découverts bancaires (763) (1 033) Remboursement net des dettes locatives (37 480) (40 308) Intérêts financiers nets payés (12 606) (13 012) Intérêts nets payés sur obligations locatives (4 081) (3 599) Rachats de participations ne conférant pas le contrôle (2 222) (956) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (51 066) (39 820) Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées (1 409) (1 984) Dividendes reçus des sociétés non consolidées 52 FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT (170 642) (195 561) VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE 89 778 75 945 Incidence des variations des cours des devises sur la trésorerie (2 562) 6 559 TRESORERIE A L'OUVERTURE 298 454 215 951 TRESORERIE A LA CLOTURE 385 670 298 454

Etat des variations des capitaux propres consolidés

Comptes annuels au 31 décembre 2022 Capitaux propres En milliers d'euros Capital Primes d'émission Titres d'auto-contrôle Autres réserves Ecarts de conversion Attribuables aux actionnaires de la société Intérêts minoritaires Total Situation au 1er janvier 2021 11 109 515 854 (9 738) 771 776 (185 192) 1 103 809 18 157 1 121 966 Variation de capital - - - - - - - - Distribution dividendes - - - (39 820) - (39 820) (1 984) (41 804) Effets des acquisitions et engagements de rachat des participations ne conférant pas le contrôle - - - 9 184 - 9 184 (11 176) (1 992)



Livraison d'actions propres concernant le plan d'attribution d'actions gratuites - (7 596) 31 951 (10 970) - 13 386 - 13 386

Autres mouvements sur les actions propres - - (22 861) 308 - (22 552) - (22 552)

Rémunérations en actions constatées directement en capitaux propres - - - 11 153 - 11 153 - 11 153

Autres mouvements - - - 1 519 - 1 519 (272) 1 247 Transactions avec les actionnaires - (7 596) 9 090 (28 626) - (27 131) (13 432) (40 563) Résultat de l'exercice - - - 183 924 - 183 924 3 204 187 127 Autres éléments du résultat global - - - - - - - - Investissements nets à l'étranger et couvertures afférentes

- - - - 32 990 32 990 (459) 32 532 Impôts différés sur investissements nets à l'étranger - - - - (8 396) (8 396) - (8 396)



Variation des écarts de conversion - - - - 45 197 45 197 1 489 46 686 Variation juste valeur des actifs financiers en contrepartie OCI



- - - 4 546 4 546 - 4 546 Gains et pertes actuariels - - - (1 904) - (1 904) 7 (1 896) Impôts différés sur gains et pertes actuariels - - - 429 - 429 (2) 427 Total des autres éléments du résultat global - - - 3 071 69 792 72 863 1 035 73 899 Résultat global - - - 186 997 69 792 256 789 4 237 261 026 Situation au 31 Décembre 2021 11 109 508 259 (643) 930 146 (115 406) 1 333 466 8 963 1 342 429



















Capitaux propres En milliers d'euros Capital Primes d'émission Titres d'auto-contrôle Autres réserves Ecarts de conversion Attribuables aux actionnaires de la société Intérêts minoritaires Total Situation au 1er janvier 2022 11 109 508 259 (643) 930 147 (115 406) 1 333 466 8 963 1 342 429 Variation de capital (46)



- - - - (46) - (46) Distribution dividendes - - - (51 066) - (51 066) (1 409) (52 475) Effets des acquisitions et engagements de rachat des participations ne conférant pas le contrôle - - - (7 488) - (7 488) 6 585 (903)



Livraison d'actions propres concernant le plan d'attribution d'actions gratuites - (12 631) 33 977 - - 21 347 - 21 347

Autres mouvements sur les actions propres - - (33 882) (17 677) - (51 559) - (51 559)

Rémunérations en actions constatées directement en capitaux propres - - - 13 116 - 13 116 - 13 116

Autres mouvements - - - (1 169) - (1 169) (99) (1 268) Transactions avec les actionnaires (46) (12 631) 95 (64 283) - (76 865) 5 077 (71 788) Résultat de l'exercice - - - 215 160 - 215 160 5 421 220 581 Autres éléments du résultat global - - - - - - - - Investissements nets à l'étranger et couvertures afférentes

- - - - (12 223) (12 223) (997) (13 221) Impôts différés sur investissements nets à l'étranger - - - - 2 774 2 774 - 2 774



Variation des écarts de conversion - - - - 17 464 17 464 344 17 808 Variation juste valeur des actifs financiers en contrepartie OCI



(735) (735) (735) Gains et pertes actuariels - - - 2 907 - 2 907 2 907 Impôts différés sur gains et pertes actuariels - - - (826) - (826) - (826) Total des autres éléments du résultat global - - - 1 346 8 015 9 360 (654) 8 707 Résultat global - - - 216 506 8 015 224 520 4 767 229 287 Situation au 31 Décembre 2022 11 063 495 628 (548) 1 082 370 (107 392) 1 481 121 18 808 1 499 929 À PROPOS D’IPSOS Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant plus de 20 000 collaborateurs. Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles. Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution. Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SPF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD). ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP.

www.ipsos.com Pièce jointe Ipsos_Résultats Annuels 2022

