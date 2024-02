IQ-AI Ltd - société de services médicaux basée à St Helier, Jersey - annonce qu'Imaging Biometrics LLC, filiale à 100% d'IQ-AI, a reçu une subvention de 100 000 USD de la Musella Foundation For Brain Tumor Research & Information Inc. Cette subvention permettra de soutenir le lancement d'un programme d'accès élargi à un groupe intermédiaire, qui vise à donner aux patients atteints de tumeurs cérébrales un accès au maltolate de gallium par voie orale, en dehors d'un essai clinique de phase 1 en cours au Medical College of Wisconsin. La subvention servira à faciliter le programme d'accès élargi, y compris la rédaction et la soumission du protocole d'étude, la sélection et l'intégration des patients.

Cours actuel de l'action : 3,30 pence, en hausse de 4,8 % vendredi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en hausse de 14 %.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.