IQ-AI Ltd - société de services médicaux basée à Jersey et spécialisée dans le traitement du cancer - déclare que l'application portable IB Nimble de sa filiale Imaging Biometrics LLC a été adoptée par le département d'orthopédie du Medical College of Wisconsin pour être utilisée dans le traitement des métastases osseuses. Le concepteur d'IB Nimble, Joseph Bovi, est professeur de radio-oncologie et de neurochirurgie au MCW. L'application a été conçue à l'origine pour aider à traiter les métastases cérébrales. IQ-AI affirme qu'elle "permet une collaboration en temps réel entre des équipes pluridisciplinaires" afin de "fournir plus rapidement des traitements optimisés". Josh McComack, directeur de l'ingénierie logicielle d'Imaging Biometrics, estime que cette nouvelle installation "démontre qu'IB Nimble est prêt pour un déploiement à grande échelle".

Cours actuel de l'action : 2,80 pence, en baisse de 5,1 % mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 14 %.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

