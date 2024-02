IQ-AI Limited est une société basée à Jersey, qui s'occupe de la fourniture de traitements cliniques aux patients dans le domaine du diagnostic par imagerie médicale, sur la base de technologies. La société opère à travers deux segments : les frais de holding et les logiciels médicaux. Ses filiales comprennent Imaging Biometrics LLC et d Stone Checker Software Limited (SC). Imaging Biometrics LLC est une société de logiciels d'imagerie médicale. En plus de fournir des services de consultation en matière de réglementation, Imaging Biometrics LLC fournit des solutions technologiques médicales et possède un portefeuille de produits de neuro-imagerie. SC est un fournisseur de solutions technologiques dans le domaine de l'analyse des calculs rénaux.

Secteur Installations et services en soins de santé