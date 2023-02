Les revenus d'AIQ s'envolent ; l'actif net de Mobius Investment baisse

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et non rapportées séparément par Alliance News :

AIQ Ltd - Société basée aux Îles Caïmans et axée sur l'acquisition et le développement d'entreprises du secteur du commerce électronique - Le chiffre d'affaires de l'exercice qui s'est terminé le 31 octobre s'est multiplié pour atteindre 498 388 GBP, contre 61 863 GBP l'année précédente. La perte avant impôts se réduit à 640 906 GBP, contre 1,2 million de GBP. Elle l'attribue principalement à la livraison du contrat DeFi DEX, qui a représenté 438 824 GBP de recettes. "Nous avons commencé l'année en ayant décidé de pivoter pour nous concentrer sur la fourniture de services de conseil en informatique aux clients qui délivrent la technologie blockchain et les actifs numériques, tels que les NFT. Nous avons connu un certain succès au cours de l'année 2022 en capitalisant sur le manque de fournisseurs de solutions informatiques en Asie spécialisés dans la fourniture de plateformes blockchain, notamment en formant des partenariats avec des fournisseurs de solutions clés et en concluant un contrat de gestion de projet pour la fourniture d'un échange financier décentralisé à un client basé en Australie", commente le président Harry Chathli.

Mobius Investment Trust PLC - société d'investissement - La valeur nette d'inventaire par action s'établit à 134,2 pence au 30 novembre, soit une baisse de 13 % par rapport aux 153,4 pence enregistrés à la même date un an auparavant. Le cours de l'action au 30 novembre chute de 15 % à 131,0 pence, contre 154,5 pence à la même date l'année précédente. Note combien l'année a été sans précédent en termes d'événements politiques et économiques, la guerre en Ukraine et la position dure de la Chine sur Covid-19 faisant reculer la reprise. Enregistre un rendement total de la VNI de 12,3 %. Déclare un dividende final de 1,20 p, en forte hausse par rapport à 0,35 p.

IQ-AI Ltd - Société de services médicaux basée à Jersey - Déclare que le maltolate de gallium, un nouvel agent oral, a reçu la désignation de médicament orphelin par la Food & Drug Administration américaine pour le traitement du cancer du cerveau glioblastome multiforme. A l'intention de "profiter pleinement" des avantages proposés par la désignation orpheline. Cela comprend une assistance dans le processus de développement du médicament, des crédits d'impôt, des possibilités de subventions et sept ans d'exclusivité commerciale après l'approbation. Note que le statut est indépendant du processus global d'approbation par la FDA.

Kazera Global PLC - Explorateur de diamants et de terres rares en Afrique du Sud et en Namibie - Déclare qu'il ne sera pas en mesure de publier son rapport annuel et ses comptes pour l'année qui s'est terminée le 30 juin à la fin du mois de février. Déclare que la négociation sur l'AIM continuera à être suspendue jusqu'à la publication des résultats. Continue à faire des progrès avec ses opérations de sables minéraux lourds et de diamants maintenant en production. Confirme qu'elle a remboursé toutes ses dettes envers les anciens directeurs et fournisseurs de prêts et qu'elle se trouve maintenant dans une position de trésorerie nette saine.

Uru Metals Ltd - Investisseur et développeur de projets miniers basé à Toronto - Déclare que Richard Montjoie a été nommé directeur général intérimaire de Zeb Nickel. Il dit qu'il travaille pour Zeb depuis plus de dix ans. Ajoute qu'il a joué un rôle central dans les efforts d'exploration qui ont conduit à la découverte de plusieurs gisements de nickel. Uru détient un peu moins de 75 % des parts de Zeb Nickel.

Appreciate Group PLC - fournisseur de produits de rédemption pour les entreprises et les consommateurs, basé à Merseyside, en Angleterre - Déclare que son rachat par Paypoint PLC est terminé, le tribunal ayant sanctionné le plan d'arrangement entre Appreciate et les actionnaires concernés d'Appreciate. PayPoint a accepté d'acheter Appreciate dans le cadre d'une transaction qui valorise la société à environ 83 millions de livres sterling. PayPoint paiera 33 pence en espèces et 0,019 d'une nouvelle action PayPoint pour chaque action Appreciate.

DP Aircraft I Ltd - Société de leasing d'avions basée à Guernesey - Convient de nouvelles conditions avec ses banques prêteuses dans le cadre d'un deuxième amendement et d'une reformulation de son contrat de prêt pour les deux prêts d'avions. Fixe les taux d'intérêt pour la tranche 1 et la tranche 2 de DP Aircraft III ; la tranche 1 est fixée à 5,26 % et la tranche 2 à un taux d'intérêt fixe de 6,61 %. Fixe les taux d'intérêt de la tranche 1 de DP Aircraft IV à 5,42% et de la tranche 2 à un taux d'intérêt ballon fixe de 6,89%. Indique que le paiement final agrégé en 2026 devrait s'élever à environ 69,5 millions USD sur la base des nouvelles conditions.

Hambro Perks Acquisition Co Ltd - Véhicule d'acquisition à but spécial parrainé par Hambro Perks - Déclare que 93% de ses actionnaires ont approuvé l'extension de la date limite de regroupement des entreprises au 30 novembre. "Nous sommes ravis d'avoir reçu l'approbation des actionnaires pour la prolongation, ce qui souligne la confiance et le soutien de nos investisseurs. Nous sommes encouragés par les conversations positives que nous avons avec des entreprises intéressées par un éventuel regroupement d'entreprises et nous sommes impatients de mettre le marché au courant en temps voulu", commente le directeur général Dominic Perks.

