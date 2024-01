IQE plc est un fournisseur de plaquettes de semi-conducteurs composites avancés et de solutions matérielles. Elle est engagée dans le développement, la fabrication et la vente de matériaux semi-conducteurs avancés. Elle opère à travers trois segments : Wireless, Photonics et CMOSS++. Le segment "Wireless" est une partie de l'entreprise qui fabrique et vend des matériaux semi-conducteurs composés pour le marché du sans-fil, qui comprend les dispositifs de radiofréquence qui permettent les communications sans fil. Le segment Photonique est une partie de l'activité qui fabrique et vend des matériaux semi-conducteurs composés pour le marché de la photonique, qui comprend des applications qui transmettent ou détectent la lumière, à la fois dans le visible et l'infrarouge. Le segment CMOSS++ fait partie de l'activité qui fabrique et vend des matériaux semi-conducteurs avancés liés au silicium, ce qui inclut la combinaison des propriétés avancées des semi-conducteurs composés avec les technologies du silicium. Il dessert divers marchés, tels que l'automobile, les soins de santé et l'industrie.