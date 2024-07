IQE plc est un fournisseur mondial de plaquettes de semi-conducteurs composées et de solutions matérielles avancées. La société opère à travers trois segments : Wireless, Photonics et CMOSS++. Le segment Wireless fabrique et vend des matériaux semi-conducteurs composés pour le marché du sans-fil, qui comprend les dispositifs de radiofréquence permettant les communications sans fil. Le segment Photonics fabrique et vend des matériaux semi-conducteurs composés pour le marché de la photonique, qui comprend des applications qui transmettent ou détectent la lumière, à la fois visible et infrarouge. Le segment CMOSS++ fabrique et vend des matériaux semi-conducteurs avancés liés au silicium, qui combinent les propriétés avancées des semi-conducteurs composés avec celles des technologies de silicium moins coûteuses. Ses plaquettes de semi-conducteurs et ses solutions matérielles permettent une série d'applications dans les domaines des appareils connectés intelligents, des infrastructures de communication, de l'automobile et de l'industrie, de l'aérospatiale et de la sécurité.