IQGeo Group plc développe des logiciels de productivité et de collaboration géospatiale pour les opérateurs de réseaux de télécommunications et de services publics. L'entreprise fournit des solutions logicielles géospatiales qui intègrent des données provenant de n'importe quelle source - géographique, actifs en temps réel, système de positionnement global (GPS), localisation, entreprises et sources externes basées sur le cloud - dans un tableau d'exploitation commun géospatial en direct, permettant à tous les utilisateurs de l'organisation du client d'accéder, de saisir et d'analyser des renseignements opérationnels pour gérer leurs réseaux de manière proactive, répondre rapidement aux événements d'urgence et gérer efficacement les opérations quotidiennes. Ses produits comprennent IQGeo Platform, Network Manager Telecom, Network Manager Electric, Network Manager Gas, Workflow Manager, OSPInsight et Inspection & Survey. Les services de la société comprennent l'hébergement dans le nuage, les intégrations SIG, l'environnement de développement, ainsi que la formation et l'assistance. Ses solutions d'automatisation comprennent Comsof Fiber, Comsof Heat et Network Revenue Optimizer.

Secteur Logiciels