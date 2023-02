(Alliance News) - IQGeo Group PLC a célébré mercredi la signature d'un contrat avec NESIC au Japon pour fournir une solution d'évaluation des catastrophes des services publics pour les autorités publiques japonaises.

IQGeo est une société de logiciels de collaboration et de productivité géospatiale basée à Cambridge, en Angleterre, et axée sur les secteurs des télécommunications et des services publics.

L'accord de 1,9 million de livres sterling sur 5 ans comprend la plate-forme logicielle et les capacités mobiles d'IQGeo, consistant en une licence de 1,0 million de livres sterling, ainsi que le support et la maintenance associés.

IQGeo a déclaré aux investisseurs que l'accord s'appuie sur son partenariat d'intégration de longue date avec NESIC, qui a fourni des solutions d'évaluation des catastrophes et d'intervention d'urgence à certains des plus grands opérateurs de services publics d'électricité du Japon.

Dans le cadre de ce dernier accord, NESIC utilisera le logiciel IQGeo pour créer une plateforme d'évaluation des catastrophes et de fourniture de services numériques pour les autorités gouvernementales et les organisations d'intérêt public.

La nouvelle solution intègre un large éventail de flux de données et d'analyses météorologiques dans un seul tableau de bord géospatial IQGeo pour les équipes de terrain basées dans les bureaux et mobiles. La solution permet aux autorités de service public de surveiller et de gérer efficacement leurs activités d'intervention en cas de catastrophe lors des fréquents typhons, séismes et tsunamis au Japon, a déclaré IQGeo.

"Nous sommes heureux de travailler avec notre partenaire NESIC sur ce service essentiel pour le marché japonais. IQGeo tire parti de sa position dominante sur le marché des interventions d'urgence de l'industrie des services publics pour créer un nouveau canal SaaS important destiné aux autorités des services publics du Japon", a déclaré le président-directeur général Richard Petti.

Les actions d'IQGeo se négociaient en baisse de 0,5 % à 212,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

