IQGeo Group plc est un fournisseur britannique de logiciels de productivité et de collaboration géospatiales pour les secteurs des télécommunications et des services publics. L'entreprise fournit des solutions logicielles qui intègrent des données provenant de n'importe quelle source, comme des sources géographiques, des actifs en temps réel, des systèmes de positionnement global (GPS), des emplacements, des sources d'entreprise et des sources externes basées dans le nuage, dans une image géospatiale commune d'exploitation en direct, permettant à tous les utilisateurs de l'organisation cliente d'accéder, de saisir et d'analyser des renseignements opérationnels pour gérer leurs réseaux, répondre rapidement aux événements d'urgence et gérer les opérations au jour le jour. Ses produits comprennent IQGeo Platform, Network Manager Telecom, Network Manager Electric, Network Manager Gas, Workflow Manager et Inspection & Survey. Ses outils de développement et ses intégrations comprennent l'environnement de développement IQGeo, IQGeo in the cloud et les intégrations IQGeo GIS. Les autres solutions IQGeo de la société comprennent OSPInsight fiber SoR et Comsof automated planning.

Secteur Logiciels