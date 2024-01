(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce lundi.

AIM - GAGNANTS

IQGeo Group PLC, en hausse de 17% à 325,10 pence, fourchette de 12 mois 187,20p-330,00p. Les actions du fournisseur de logiciels de productivité et de collaboration géospatiale pour les secteurs des télécommunications et des services publics augmentent. IQGeo s'attend à ce que son chiffre d'affaires dépasse 44,2 millions de livres sterling en 2023, soit une croissance de 66 % par rapport aux 26,6 millions de livres sterling en 2022. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait être supérieur à 6,4 millions de livres sterling, contre 1,9 million de livres sterling. Les prises de commandes devraient s'élever à environ 56,9 millions de livres sterling, soit une augmentation de 40 % par rapport aux 41,0 millions de livres sterling. En ce qui concerne 2023, IQGeo note "une forte croissance et une dynamique dans tous les paramètres clés", ce qui, selon la société, renforce la confiance dans "la poursuite de l'amélioration et de la croissance au cours de l'exercice en cours et au-delà".

Ascent Resources PLC, en hausse de 8,7% à 2,99 pence, fourchette de 12 mois 2,32 pence-4,19 pence. La société d'exploration et de développement minier déclare que la demande de son partenaire de coentreprise d'entrer en insolvabilité auto-déclarée n'a pas été approuvée par le tribunal compétent. La société a déposé un certain nombre de requêtes auprès du tribunal contre la demande de son partenaire de coentreprise slovène d'entrer en auto-déclaration d'insolvabilité. "Les principaux arguments avancés par la société sont que cette demande constitue une tentative d'abus du système d'insolvabilité par une société solvable qui tente de se débarrasser de la créance valide d'Ascent à son encontre et que Geoenergo n'a pas pris contact avec Ascent, son principal créancier, pour comprendre si un arrangement (tel qu'un règlement ou la prise de possession de Geoenergo ou de ses actifs par Ascent) peut être trouvé afin d'éviter l'insolvabilité", explique la société.

AIM - LOSERS

Jadestone Energy PLC, en baisse de 11% à 32,58 pence, fourchette de 12 mois 21,00 pence-93,20 pence. La société pétrolière et gazière axée sur l'Asie-Pacifique prévoit une augmentation de sa production en 2024, mais a mis en garde contre l'augmentation des coûts dans ses champs pétrolifères australiens. Elle prévoit une production de 20 000 à 23 000 barils d'équivalent pétrole par jour, soit une hausse de 55 % par rapport à 2023 à mi-parcours. Il s'agirait d'une forte augmentation par rapport aux 11 487 barils équivalent pétrole par jour de 2022. Cependant, elle prévient que des travaux récents ont indiqué que les coûts de la durée de vie des champs à Montara et Stag en Australie seront plus élevés que prévu en raison de l'augmentation des coûts de réparation et de maintenance. Elle prévoit la possibilité d'une dépréciation sans effet sur la trésorerie jusqu'à la fin de l'année 2023. Les coûts seront actualisés dans sa base d'emprunt révisée à partir du mois de mars de cette année.

