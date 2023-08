iQIYI, Inc. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fourniture de services de divertissement en ligne. La société fournit principalement des contenus vidéo authentiques tels que des films, des séries télévisées, des émissions de variétés et des anime par le biais de sa plate-forme d'application. Par le biais de cette plate-forme, la société fournit principalement à ses clients les programmes The Lost Tomb, The Mystic Nine, Burning Ice, Qipa Talk, The Rap of China et d'autres programmes. La société a mis en place une plateforme de médias sociaux basée sur le divertissement, iQIYI Paopao, pour que les fans puissent suivre et interagir avec les célébrités et la communauté du divertissement.

Secteur Internet