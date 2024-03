Iqvia Holdings Inc. figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de services d'information, d'analyse, de recherches et de soins de santé basés sur des solutions technologiques. Le CA par activité se répartit comme suit : - développement de solutions et de services de recherche et de développement clinique sous contrat (54,5%) : visant à aider les sociétés biopharmaceutiques, les chercheurs médicaux et les professionnels de la santé à optimiser les études cliniques, à mettre au point de nouvelles classes thérapeutiques, à identifier les besoins en traitements et à évaluer l'efficacité des produits pharmaceutiques afin d'améliorer les résultats cliniques et scientifiques ; - développement de solutions technologiques et analytiques (39,9%) : prestations de services d'information, d'analyse, de conseil stratégique, d'études marketing et d'études conjoncturelles du marché de la santé, prestations d'externalisation des processus commerciaux, et gestion de bases de données médico-administratives, visant à optimiser les performances et les stratégies commerciales des sociétés pharmaceutiques et des acteurs de santé ; - prestations de services intégrés (5,6%) : développement et mise en oeuvre de solutions personnalisées et de programmes d'engagement des clients, prestations de services de soins de santé, prestations de services scientifiques et médicaux, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (49,4%), Europe et Afrique (31,4%) et Asie-Pacifique (19,2%).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale