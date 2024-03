IRCE SpA est un producteur de câbles basé en Italie. Les activités de la société sont structurées en deux segments, les fils de bobinage et les câbles. Les produits Winding Wires comprennent les fils de bobinage, qui sont utilisés dans la fabrication de moteurs électriques, de générateurs, de transformateurs, de relais et de solénoïdes. Le segment des Câbles comprend les câbles d'énergie et de données pour le secteur de la construction et pour les équipements électriques. La société opère par le biais d'usines situées en Italie, dans les municipalités d'Imola, Guglionesi, Umbertide et Miradolo Terme, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Brésil, en Inde et en Allemagne. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société s'occupe également de la distribution de ses produits. Les filiales de la société comprennent Isomet AG, Smit Draad Nijmegen BV, FD Sims Ltd, Isolveco Srl, DMG GmbH, IRCE SL, IRCE Ltda, ISODRA Gmbh, Stable Magnet Wire P Ltd et IRCE Kablo Ve Tel Ltd.

Secteur Equipements et composants électriques