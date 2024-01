Ircon International Limited est une société d'ingénierie et de construction intégrée basée en Inde. La société opère dans les secteurs de l'infrastructure, notamment les chemins de fer, les autoroutes, les ponts, les ponts aériens, les tunnels, le métro, l'électrification des chemins de fer, les sous-stations à très haute tension, les travaux électriques et mécaniques, les bâtiments commerciaux et résidentiels, et les unités de production ferroviaire, entre autres. Elle offre des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) sur une base forfaitaire clé en main, EPC et tarifaire pour divers projets d'infrastructure. L'entreprise exécute des produits de connectivité au charbon dans le cadre de coentreprises avec d'autres entreprises du secteur public central (CPSE) sous l'égide du ministère du charbon. En outre, elle exécute des projets en mode construction, exploitation et transfert et en mode annuité hybride. Elle opère dans différents États de l'Inde et dans d'autres pays, tels que la Malaisie, le Népal, le Bangladesh, le Sri Lanka et d'autres encore. Elle a réalisé environ 398 projets nationaux et 128 projets internationaux dans 25 pays.

Secteur Construction et ingénierie