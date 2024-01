Ireka Corporation Berhad est une société basée en Malaisie, dont les activités principales sont la détention d'investissements et la fourniture de services de gestion. La société opère à travers cinq segments : Construction, Développement immobilier, Négoce et services, Investissement immobilier et Holding d'investissement. Son segment Construction est impliqué en tant qu'entrepreneur général dans l'industrie de la construction. Le secteur de la promotion immobilière est impliqué dans le développement de propriétés commerciales et résidentielles. Son secteur "Commerce et services" est impliqué dans le commerce de matériaux de construction et de logiciels informatiques. Le secteur de l'investissement immobilier consiste à louer des immeubles de placement. Son segment Investment holding est engagé dans la détention d'investissements et la fourniture de services de gestion. Ses filiales comprennent Ireka Sdn. Bhd., Ireka iCapital Sdn. Bhd., Ireka Development Management Sdn. Bhd., Ireka Property Services Sdn. Bhd., Ireka Commercial Sdn. Bhd., KaMi Management Services Sdn. Bhd. et d'autres.

Secteur Construction et ingénierie