Iren SpA est une société holding basée en Italie, active dans le secteur des services publics. La société est engagée dans le secteur de l'électricité, de l'énergie thermique pour le chauffage urbain et du gaz, et dans la gestion des services intégrés de l'eau, des services environnementaux et des services technologiques. La Société est responsable des activités stratégiques, de développement, de coordination et de contrôle, tandis que les quatre Business Units ont été chargées de la coordination et de la direction des entreprises opérant dans leurs secteurs respectifs : Réseaux, qui travaille dans les domaines du cycle intégré de l'eau, de la distribution de gaz et de la distribution d'électricité ; Gestion des déchets, qui réalise les activités de collecte des déchets, d'hygiène urbaine, de traitement et d'élimination ; Énergie, qui opère dans les secteurs de la production d'énergie électrique et thermique, du chauffage urbain, de l'efficacité énergétique et des services technologiques, de l'éclairage public et des réseaux de feux de signalisation ; Marché, active dans la vente d'électricité, de gaz et de chaleur pour le chauffage urbain, entre autres.

Secteur Services multiples aux collectivités