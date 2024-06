(Iren Mercato s'est vu attribuer trois lots, à partir du 1er juillet, concernant les régions de Toscane et Calabre lot 1, Piémont et Emilie-Romagne lot 4 et Pouilles, Abruzzes, Basilicate, Molise, Ombrie, Sicile lot 7 pour un total de 38 000 points, un volume total de plus de 500 millions de Kwh/an et un chiffre d'affaires estimé à environ 200 millions d'euros par an.

L'adjudication s'inscrit dans la continuité de la Toscane et des Pouilles, confiées lors de la précédente vente aux enchères SME '21-'24 et intègre le positionnement sur l'Émilie-Romagne et le Piémont, régions clés pour les activités du groupe : avec cette opération, la présence d'Iren dans les régions méridionales est encore renforcée après le résultat positif des ventes aux enchères également sur le segment de la vente au détail, a précisé l'entreprise dans une note.

Le Gradual Protection Service est le service mis en place par Arera pour accompagner la transition vers le marché libre de l'électricité après la suppression de la protection des prix.

"Ce résultat, en ligne avec les objectifs de développement fixés dans le business plan, confirme la volonté du groupe Iren d'être un acteur stratégique de l'énergie sur le segment des Petites et Moyennes Entreprises, en garantissant aux entreprises des solutions toujours plus intégrées dans le but d'accompagner les clients dans leur transition énergétique", peut-on lire dans le communiqué d'Iren.

L'action Iren a clôturé jeudi en hausse de 0,2 % à 1,95 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

