Iren Smart Solutions, accord pour développer des centrales d'énergie renouvelable

(Alliance News) - Iren Smart Solutions, une société du groupe Iren Spa, a annoncé mardi qu'elle avait conclu un partenariat avec Byom, une société d'investissement et de conseil active sur le marché de l'énergie et des infrastructures, Amaranto Holding, un groupe spécialisé dans le développement, la construction et la gestion de centrales photovoltaïques, et Fusion, une coentreprise à parts égales entre Byom et Amaranto, pour la structuration, la construction et la gestion de communautés d'énergie renouvelable.

"Plus précisément, les trois entités seront responsables de l'ingénierie, de l'obtention des permis, de la gestion de la construction et du soutien aux essais et à la mise en service de centrales d'énergie renouvelable de moyenne et grande taille, capables de satisfaire l'autoconsommation physique des entreprises clientes", a expliqué la société dans une note.

"Un accord spécifique signé entre les entreprises permettra également d'installer, au cours des trois prochaines années, de nouvelles puissances renouvelables allant jusqu'à 20 MWp, et de créer plus de 30 communautés d'énergie renouvelable ; les zones identifiées pour la réalisation de ces projets seront principalement le Piémont, la Ligurie et l'Émilie-Romagne, où le groupe Iren peut se prévaloir d'un enracinement territorial particulier. La création des Communautés d'énergie renouvelable permettra d'exploiter économiquement le surplus de production des installations construites par les entreprises clientes".

L'action Iren est dans le rouge de 1,3 % à 1,71 euro par action.

