(Alliance News) - Iren Spa a déclaré lundi que le bénéfice net pour le premier semestre de l'année a augmenté de 2% en glissement annuel à 145,2 millions d'euros, contre 143,0 millions d'euros à la même période l'année précédente, aidé par une augmentation du taux d'imposition.

Le chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2024 s'élève à 2,70 milliards d'euros, contre 3,21 milliards d'euros au premier semestre 2023, soit une baisse de 16 %. Les principaux facteurs de la baisse des recettes sont liés aux recettes énergétiques, qui ont été affectées pour plus de 320 millions d'EUR par la baisse des prix des matières premières en cours de normalisation après la crise énergétique de ces dernières années, et pour environ 48 millions d'EUR par la baisse de la consommation et les effets du climat.

Les revenus liés aux activités d'efficacité énergétique, telles que l'amélioration énergétique des bâtiments, ont également diminué, en raison de l'achèvement progressif des travaux liés au Superbonus à 110 %, pour un montant d'environ 190 millions d'euros. Enfin, les changements dans le périmètre de consolidation ont un impact sur les revenus d'environ 42 millions d'euros et se réfèrent à la consolidation de Sienambiente à partir de janvier 2024 et d'AcquaEnna à partir de juin 2023.

L'EBITDA s'élève à 635,8 millions d'euros, en hausse de 4,8 % par rapport aux 606,5 millions d'euros du premier semestre 2023. Le premier semestre 2024 a été caractérisé par un scénario énergétique moins favorable qu'en 2023, par d'importantes révisions tarifaires affectant la business unit Réseaux - avec la mise à jour positive des paramètres réglementaires -, par le rétablissement complet des marges Marché, et par le démarrage des activités de certaines centrales de la business unit Environnement, bien qu'elles n'aient pas encore atteint leur pleine capacité.

Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 280,6 millions d'euros, soit une hausse de 13 % par rapport aux 248,1 millions d'euros enregistrés au premier semestre 2023. Au premier semestre, les amortissements ont augmenté d'environ 33 millions d'euros en raison de la mise en service de nouveaux investissements et de l'élargissement du périmètre de consolidation, les dotations à la provision pour risques ont diminué d'environ 34 millions d'euros, principalement en raison de la non-occurrence de dotations extraordinaires effectuées en vertu des dispositions du décret-loi " Sostegni ter " en 2023 et ne pouvant plus être répétées, et les dotations à la provision pour créances douteuses ont baissé d'environ 2 millions d'euros.

La dette nette s'élevait à 4,01 milliards d'euros au 30 juin 2024, soit un léger écart de 2 % par rapport aux 3,93 milliards d'euros au 1er décembre 2023. Le cash flow opérationnel a entièrement couvert les investissements techniques et financiers de la période, tandis que le fonds de roulement net, qui a bénéficié de la vente des créances de Superbonus pour un montant de près de 250 millions d'euros, a augmenté temporairement en raison d'une augmentation des créances sur les factures à émettre dans les activités régulées, dans les activités énergétiques et liées aux investissements dans le PNR.

Les investissements bruts réalisés au cours de la période s'élèvent à 369 millions EUR, en baisse de 8 % par rapport à la même période de 2023, dont 19 millions EUR liés à la consolidation de Sienambiente et 5 millions EUR liés à l'achat d'autorisations pour la construction de la nouvelle centrale agri-voltaïque. Les investissements de la période concernent principalement la construction des infrastructures prévues par les plans intégrés du cycle de l'eau, la modernisation des réseaux de gaz et d'électricité, l'achat de véhicules et d'équipements de collecte et la construction d'usines de traitement des déchets et de production d'énergie renouvelable.

L'action d'Iren est cotée au pair à 1,93 EUR par action.

