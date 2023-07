(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Iren Spa a approuvé jeudi les résultats consolidés pour les six mois au 30 juin, qui ont été clôturés avec un bénéfice net du groupe attribuable aux actionnaires de 143,0 millions d'euros, en hausse de 4% par rapport au résultat des six mois au 30 juin 2022.

Le chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2023 s'élève à 3,21 milliards d'euros, en baisse de 13 % par rapport aux 3,71 milliards d'euros du premier semestre 2022.

L'Ebitda s'élève à 606,5 millions d'euros, en hausse de 7,8 % par rapport à 562,7 millions d'euros au premier semestre 2022. "L'augmentation de l'Ebitda est principalement due au redressement des marges de l'unité commerciale Marché, à la production d'énergie renouvelable et à l'intégration de SEI Toscana", a expliqué la société dans la note.

L'Ebit a été de 248,3 millions d'euros, en baisse de 12% par rapport à 281,6 millions d'euros au S1 2022. "Au cours de la période, il y a eu des amortissements plus élevés de plus de 34 millions d'euros liés à la mise en service de nouveaux investissements et à l'élargissement du périmètre de consolidation, des reprises de provisions moins importantes d'environ 10 millions d'euros et des provisions pour risques plus élevées d'environ 34 millions d'euros", écrit la société dans la note.

La dette nette s'élevait à 3,92 milliards d'euros au 30 juin 2023, soit une hausse de 17 % par rapport au 31 décembre 2022. "Cette augmentation est principalement imputable aux investissements réalisés sur la période, pour accompagner le développement programmé des infrastructures territoriales et améliorer la qualité du service, notamment dans le secteur de l'eau, et pour soutenir la transition énergétique ; ainsi qu'à l'augmentation temporaire du fonds de roulement", précise l'Iren.

Pour l'avenir, une forte amélioration de l'Ebitda est attendue avec une croissance de 10 % sur une base annuelle.

Luca Dal Fabbro - président exécutif d'Iren - a déclaré : "Nous approuvons aujourd'hui des résultats brillants qui sont le résultat de la capacité d'Iren à progresser rapidement vers la réalisation des objectifs du plan industriel : la forte croissance de 8% de l'Ebitda et l'augmentation de 12% des investissements permettent d'augmenter les prévisions d'Ebitda de 10% d'ici la fin de l'année".

"Les investissements prévus pour 2023, d'un montant de 1,3 milliard d'euros, visent principalement à accroître l'efficacité et la qualité des services offerts et à optimiser le mix de production, en le rendant encore plus sûr et plus durable, et en assurant à Iren une plus grande résilience face à tout scénario d'évolution", a conclu Dal Fabbro.

Iren s'est négociée dans le vert jeudi, en hausse de 0,2 pour cent à 1,82 EUR par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

