Iren gérera les déchets des bassins de Parme à Piacenza

(Alliance News) - La station contractante Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR a stipulé avec Iren Ambiente, filiale d'Iren Spa, les contrats pour la concession du service public de gestion des déchets dans les bassins territoriaux de Parme et Piacenza pour une durée de 15 ans, à partir du 1er janvier 2023.

Les deux concessions - attribuées à la suite d'appels d'offres publics - couvrent 89 municipalités, pour un montant total de 1,3 milliard d'euros sur la base des enchères. Les réductions sur la base de l'appel d'offres présenté par Iren Ambiente permettront une économie pour le territoire de près de 60 millions d'euros sur 15 ans.

Le bassin territorial de Parme comprend 43 municipalités, pour un total de plus de 425 000 habitants desservis, tandis que le bassin territorial de Piacenza comprend 46 municipalités, pour un total d'environ 286 000 habitants desservis.

"Grâce à la gestion du service des déchets effectuée par Iren Ambiente ces dernières années, la zone de Parme a pu atteindre un pourcentage de collecte sélective des déchets de 80%, tandis que la zone de Piacenza de 72%, des valeurs bien supérieures à la moyenne nationale de 63%. Fort des résultats obtenus, Iren Ambiente investira 120 millions d'euros sur les 15 ans de la concession pour améliorer la qualité du service par l'introduction de nouveaux véhicules, y compris électriques, pour la collecte, l'extension de la collecte en porte-à-porte à toutes les fractions de déchets et la mise en place d'une tarification ponctuelle", a déclaré la société.

"Nous sommes satisfaits du résultat des appels d'offres et de la signature des contrats", a souligné le PDG et directeur général d'Iren, Gianni Vittorio Armani, "qui témoignent de la qualité de planification de l'offre d'Iren à la région d'Émilie. Nous partons déjà d'une position d'excellence pour les pourcentages élevés de récupération et de recyclage atteints : avec un engagement renouvelé, nous augmenterons encore le pourcentage de collecte différenciée des déchets, nous étendrons la tarification ponctuelle, nous encouragerons la réduction de la production de déchets et la récupération d'énergie et de matériaux".

L'action d'Iren est en hausse de 2,0 % à 1,74 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

