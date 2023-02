Ireti remporte le fara pour la gestion des services d'eau en Emilie-Romagne

(Alliance News) - Iren Spa a annoncé lundi que ATERSIR, l'agence territoriale d'Emilie-Romagne pour les services de l'eau et des déchets, a attribué à Ireti Spa l'appel d'offres pour la sélection du partenaire privé de ARCA - Azienda reggiana per la cura dell'acqua -, une société mixte qui gérera le Service Intégré de l'Eau dans la Province de Reggio Emilia, qui comprend 41 municipalités - à l'exclusion de Toano - avec plus de 500.000 habitants desservis.

La valeur estimée du Service intégré de l'eau à confier sera de 1,2 milliard d'euros.

"Le conseil d'ambit avait en effet décidé que la gestion du service intégré de l'eau devait être confiée à une société mixte à actionnariat public et privé, avec un actionnaire industriel privé choisi par le biais d'une procédure de concurrence publique. La société mixte, Arca Srl, sera titulaire de la concession du service intégré de l'eau pour la province de Reggio Emilia, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée de 17 ans", explique la société dans une note.

"Ireti, dans son plan, prévoit des investissements importants sur les réseaux et les installations du cycle intégré de l'eau, visant principalement à réduire les pertes d'eau, aujourd'hui environ 23%, et à réduire la consommation d'énergie. En outre, le plan prévoit la restructuration, la mise à niveau et la nouvelle construction d'ouvrages et d'usines du réseau d'assainissement et l'entretien ordinaire des épurateurs", conclut la société.

Iren se négocie en hausse de 2,0 % à 1,67 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.