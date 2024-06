(Alliance News) - Iren Spa a annoncé lundi qu'elle avait signé, avec la Banque de développement du Conseil de l'Europe, une facilité de financement public de 80 millions d'euros, utilisable en plusieurs tranches et d'une durée maximale de 16 ans, qui servira à financer une partie du plan d'investissement d'Iren dans les infrastructures d'eau des provinces de Gênes et de La Spezia.

Les investissements concerneront l'expansion et l'amélioration du réseau d'aqueducs et d'égouts et des systèmes d'épuration et visent à développer une utilisation de plus en plus durable des ressources en eau, notamment grâce à la réduction des pertes de réseau qui en découle. Concrètement, grâce à ces améliorations, plus d'un million de personnes bénéficieront de services d'eau plus efficaces, avec un impact positif sur les conditions de vie et une plus grande résilience des communautés locales face aux catastrophes naturelles.

Cette ligne de crédit s'inscrit dans le cadre de la coopération consolidée entre la CEB et l'Iren dans le domaine de la durabilité environnementale et fait suite à deux prêts antérieurs d'un montant équivalent visant à améliorer les infrastructures d'eau à Gênes et à Parme et à développer le chauffage urbain dans la zone métropolitaine de Turin", selon le communiqué de presse, "Elle représente également une contribution importante au renforcement de la structure financière de l'Iren, avec des avantages particuliers en termes de durée, de coût de la dette et d'augmentation des instruments de financement durable utilisés".

Iren est en hausse de 0,1 % à 1,92 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

