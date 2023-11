Iress Limited est une société de technologie. Ses segments comprennent l'APAC, qui fournit des données de marché, des transactions, de la conformité, de la gestion d'ordres, des systèmes de portefeuille et des outils connexes aux participants des marchés financiers en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie, et le Royaume-Uni et l'Europe, qui fournit des informations, des transactions, de la conformité, de la gestion d'ordres, des systèmes de portefeuille et des outils connexes aux participants des marchés financiers et à l'activité de gestion de patrimoine. Ses secteurs comprennent également Mortgages, qui opère au Royaume-Uni pour fournir des logiciels de montage de prêts hypothécaires et des services de conseil associés aux banques ; l'Afrique du Sud, qui fournit des informations, des transactions, de la conformité, de la gestion d'ordres, des systèmes de portefeuille et des outils connexes aux participants des marchés financiers et fournit des systèmes de planification financière aux professionnels de la gestion de patrimoine en Afrique du Sud, et l'Amérique du Nord, qui fournit des informations, des transactions, de la conformité et des outils connexes aux marchés financiers et aux participants de la gestion de patrimoine au Canada.