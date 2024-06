iRhythm Technologies, Inc. est une société de soins de santé numériques qui crée des solutions pour détecter, prédire et prévenir les maladies. L'entreprise conçoit, développe et commercialise une technologie basée sur des appareils pour fournir des services de surveillance cardiaque ambulatoire. Elle propose trois options de système Zio : le système Zio Monitor, le système Zio XT et le système Zio AT. Elle propose ses services de surveillance cardiaque ambulatoire Zio, notamment la surveillance continue à long terme, la surveillance continue à court terme et les services mobiles de surveillance cardiaque par télémétrie (services Zio), à l'aide de ses systèmes Zio. Le système Zio Monitor est un système de surveillance ECG à distance, délivré sur ordonnance uniquement, qui se compose d'un patch ECG (le patch Zio Monitor) qui enregistre le signal électrique du cœur en continu pendant 14 jours maximum et du système Zio ECG Utilization Software (ZEUS), qui prend en charge la capture et l'analyse des données ECG enregistrées par le patch Zio Monitor à la fin de la période d'utilisation.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés