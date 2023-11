IRIDEX Corporation est une société de technologie médicale ophtalmique qui se concentre sur le développement et la commercialisation de produits et de procédures utilisés pour traiter les affections oculaires menaçant la vue, notamment le glaucome et les maladies de la rétine. Les produits des consoles laser de la société sont les suivants : Glaucome, qui comprend le laser Cyclo G6 et les dispositifs de délivrance utilisés pour le traitement du glaucome ; la ligne de produits Medical Retina, qui comprend les systèmes laser IQ 532 et IQ 577, utilisés pour le traitement de l'œdème maculaire diabétique et d'autres maladies rétiniennes, et son photocoagulateur PASCAL Synthesis pour le traitement des maladies rétiniennes ; Surgical Retina, qui comprend les systèmes de photocoagulation au laser OcuLight TX, OcuLight SL et OcuLight SLx. Les sondes laser de la société se composent des sondes pour le glaucome, qui comprennent la sonde MicroPulse P3, la sonde G et la sonde G Illuminate, et des sondes chirurgicales pour la rétine, qui comprennent la famille de produits EndoProbe utilisés dans les procédures de vitrectomie.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés