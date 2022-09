Le Pentagone met en garde contre les interférences GPS du réseau à large bande Ligado

En avril 2020, la Federal Communications Commission a voté pour autoriser Ligado à déployer un réseau à faible puissance. En janvier 2021, la FCC a rejeté une offre des agences gouvernementales américaines visant à mettre sa décision en suspens.

Le rapport de l'Académie nationale des sciences, de l'ingénierie et de la médecine publié vendredi https://www.nationalacademies.org/news/2022/09/potential-effects-of-operating-a-terrestrial-radio-network-near-gps-frequency-bands-assessed-by-new-report avertit que certains services mobiles par satellite d'Iridium Communications "utilisés par le ministère américain de la Défense et d'autres entités subiront des interférences nuisibles dans certaines conditions et avertit que certains appareils de haute précision vendus avant environ 2012 "peuvent être vulnérables à des interférences nuisibles importantes."

Le ministère de la Défense a déclaré que l'étude est conforme à son opinion selon laquelle "le système de Ligado interférera avec les récepteurs GPS critiques et qu'il est impossible d'atténuer l'impact de cette interférence" et a noté que l'étude a révélé que les mesures d'atténuation et de remplacement proposées par la FCC "sont peu pratiques, d'un coût prohibitif et peut-être inefficaces."

Ligado a fait valoir que le rapport a révélé "qu'un petit pourcentage de dispositifs GPS très anciens et mal conçus pourraient nécessiter une mise à niveau."

Il a noté qu'avec la FCC, il a établi un programme 2020 "pour mettre à niveau ou remplacer les équipements fédéraux, et nous restons prêts à aider toute agence qui se présente avec des appareils obsolètes. Jusqu'à présent, aucune ne l'a fait".

Ligado a déclaré qu'elle espère que les agences américaines "cesseront de bloquer l'autorité de licence de Ligado et se concentreront plutôt sur la collaboration avec Ligado pour résoudre les impacts potentiels relatifs à tous les systèmes du DOD."

Iridium a déclaré que l'étude montre "que les opérations proposées par Ligado provoqueront des interférences nuisibles..... Iridium exhorte la FCC à prendre rapidement des mesures pour annuler l'ordonnance avant que Ligado ne commence ses démonstrations techniques cet automne."

La FCC n'a pas fait de commentaire immédiat.

L'étude a également révélé que le réseau de Ligado "ne causera pas d'interférences nuisibles à la plupart des récepteurs GPS de navigation générale, de chronométrage, cellulaires ou d'aviation certifiés produits commercialement."

En mai 2020, le département du Commerce des États-Unis a déposé une demande auprès de la FCC au nom des agences de l'exécutif, y compris les départements de la Défense et des Transports, arguant qu'elle causerait des "préjudices irréparables aux utilisateurs du gouvernement fédéral" du GPS. Le rapport appelle la FCC et le Département du Commerce à effectuer des tests conjoints et à adopter "une approche plus collaborative pour résoudre les problèmes de spectre."