Iris Clothings Limited conçoit, fabrique, marque et vend des vêtements pour enfants en Inde. La société fabrique une gamme de vêtements pour les enfants en bas âge, les tout-petits et les jeunes garçons et filles qui répondent aux besoins intérieurs et extérieurs. La société vend ses produits sous sa marque DOREME. La société propose une gamme de produits tels que des hauts, des t-shirts, des pantalons, des shorts, des robes, des vêtements de détente, des accessoires, des sweat-shirts, des sweats à capuche, des combinaisons en polyfil, des combinaisons rembourrées et des vêtements de nuit.

Secteur Habillement et accessoires