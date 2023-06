Iris Energy Limited : B. Riley toujours à l'achat

Iris Energy Limited est une société de minage de bitcoins. La société construit, possède et exploite des centres de données et des infrastructures électriques pour le minage de bitcoins principalement alimentés par des énergies renouvelables. Elle utilise des ordinateurs alimentés par des énergies renouvelables pour sécuriser le réseau mondial de bitcoins. Elle construit des centres de données par le biais de la recherche et du développement afin d'optimiser l'environnement opérationnel, y compris les performances de disponibilité. Elle mine des bitcoins et établit des relations avec des fournisseurs de matériel de minage de bitcoins, notamment Bitmain Technologies Limited, ainsi qu'avec des entreprises de services publics comme BC Hydro. La société utilise Antpool comme principal fournisseur de services de pool minier et elle est soumise à l'accord de service aux utilisateurs d'Antpool. Elle a également le droit de mettre fin à son utilisation des services d'Antpool à tout moment. La Société et ses partenaires d'affaires et commerciaux, tels que les pools miniers, les bourses d'actifs numériques et d'autres tiers avec lesquels elle interagit, dépendent des systèmes de technologie de l'information (TI) de fournisseurs de services tiers.