Irish Continental Group plc est un groupe de transport maritime basé en Irlande, occupant une position centrale dans la chaîne logistique et facilitant le commerce et le tourisme internationaux. Le groupe opère à travers deux divisions : - Container and Terminal (51,7% des revenus) : prestations de transport de conteneurs entre l'Irlande et l'Europe continentale, utilisant une flotte moderne de porte-conteneurs et d'équipements et des terminaux à conteneurs dans les ports de Dublin et de Belfast ; - Ferries (48,3%) : détention d'une flotte de transbordeurs polyvalents transportant des passagers et du fret RoRo entre l'Irlande, le Royaume Uni et l'Europe continentale, ainsi que des activités d'affrètement de navires. La répartition géographique des revenus est la suivante : Irlande (40,5%), Pays Bas (22%), Royaume Uni (19,2%), Belgique (11%), France (1,4%) et autres (5,9%).