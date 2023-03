Irish Continental renoue avec les bénéfices annuels grâce à sa division Ferries

(Alliance News) - Irish Continental Group PLC a fait état jeudi d'un net retour aux bénéfices en 2022, grâce à l'augmentation de son chiffre d'affaires annuel.

La société de transport maritime basée à Dublin a réalisé un bénéfice avant impôts de 62,5 millions d'euros, contre une perte de 4,1 millions d'euros l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a bondi de 75 %, passant de 334,5 millions d'euros à 584,9 millions d'euros.

La société a déclaré un dividende final de 9,45 centimes d'euro, contre 9,00 centimes l'année précédente.

La société a noté une force particulière dans sa division Ferries, qui a vu ses revenus augmenter grâce à l'assouplissement des restrictions de voyage et à l'expansion du service Douvres-Calais.

Le président du conseil d'administration, John McGuckian, a déclaré : "2022 a été une année non seulement de reprise, mais aussi de construction d'une croissance à long terme. La pandémie de grippe Covid-19 étant désormais derrière nous, nous avons concentré toute notre attention sur l'optimisation des opportunités qui se sont présentées au groupe au cours des deux dernières années. Nous sortons de la pandémie avec des opérations plus importantes qu'au début, et avec un bilan qui reste solide".

Pour l'avenir, Irish Continental s'attend à une croissance continue en 2023 grâce à l'effet de levier de ses investissements.

Les actions d'Irish Continental ont augmenté de 9,5 % pour atteindre 420,50 pence chacune jeudi après-midi à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.