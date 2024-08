Une étude stratégique menée par Irish Residential Properties REIT (IRES) a conclu qu'il était très peu probable que la vente de la société apporte de la valeur et qu'elle devrait plutôt rechercher des opportunités de croissance tout en vendant certaines unités moins performantes.

Le plus grand bailleur résidentiel privé d'Irlande a annoncé cet examen en janvier et a déclaré qu'il envisagerait une vente ou une fusion potentielle, des cessions d'actifs et de nouvelles initiatives stratégiques, ainsi qu'un réexamen de son statut de société de placement immobilier cotée en bourse.

L'IRES avait signalé en avril qu'une vente serait difficile et l'examen a plutôt identifié environ 315 unités, soit 8 % de son portefeuille axé sur les appartements, susceptibles d'être cédées au cours des trois à cinq prochaines années, ce qui permettrait de générer 110 à 115 millions d'euros (120 à 125 millions de dollars).

Cependant, l'IRES a déclaré jeudi qu'il explorerait "les très importantes opportunités de croissance et de consolidation" qui existent sur le marché résidentiel privé irlandais, ajoutant qu'il pensait qu'environ 50 % du stock existant de propriétés pourrait être mis sur le marché au cours des 24 à 36 prochains mois.

Il a souligné en particulier les propriétés détenues par des fonds d'investissement privés et certains fonds d'investissement qui devraient être mis en vente.

L'IRES a déclaré qu'il examinerait également des coentreprises potentielles "à faible intensité de capital" dans le cadre desquelles il exploiterait des actifs sur le terrain pour un investisseur international.

