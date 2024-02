Le 9 février 2024, Irish Residential Properties REIT Plc?s a annoncé que son conseil d'administration avait reçu le soutien de Glass Lewis et d'Institutional Shareholder Services en vue de la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui l'ont conseillé contre les résolutions de Vision Capital visant à remanier le conseil d'administration et potentiellement à retirer des titres de la cote ou à vendre des actifs. Vision Capital cherche à contrôler 5 sièges au conseil d'administration et propose des changements importants. Capreit, l'actionnaire principal, vend des actions, ce qui suscite des spéculations quant à sa position sur les propositions de Vision.

Jeffrey Olin, de Vision, revendique le soutien de 36 % des actionnaires, dont Capreit et Ewing Morris & Co. Ires Reit, dirigée par Margaret Sweeney, prévoit un examen stratégique envisageant diverses options dans des conditions de marché favorables, notamment la consolidation, les fusions, le retrait de la cote ou la vente d'actifs.