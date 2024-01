IRM Energy Limited est une société de distribution de gaz de ville. Elle développe des projets de distribution de gaz naturel dans différents districts du pays pour des clients industriels, commerciaux, domestiques et automobiles. Ses activités comprennent le gaz naturel comprimé (GNC), le gaz naturel canalisé (GNC) domestique, le GNC commercial et le GNC industriel. Le GNC est la forme comprimée du gaz naturel, qui est un mélange d'hydrocarbures, principalement du méthane. Ses clients sont les exploitants de véhicules de transport public, tels que les taxis et les auto-rickshaws, et de véhicules privés, tels que les voitures, les autobus, les véhicules légers et les poids lourds. Le GNP est utilisé pour la cuisson et le chauffage dans les établissements commerciaux. Ses activités à Banaskantha (Gujarat), Fatehgarh Sahib (Punjab), Diu & Gir Somnath (Territoire de l'Union de Daman et Diu/Gujarat), et Namakkal & Tiruchirappalli (Tamil Nadu), portent sur la pose, la construction, l'exploitation et l'extension du réseau de distribution de gaz naturel urbain ou local.

Secteur Services aux collectivités de gaz