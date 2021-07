iRobot Corporation : JPMorgan Chase n'est plus acheteur

Données financières USD EUR CA 2021 1 686 M - 1 420 M Résultat net 2021 60,4 M - 50,9 M Tréso. nette 2021 685 M - 577 M PER 2021 43,2x Rendement 2021 - Capitalisation 2 496 M 2 496 M 2 102 M VE / CA 2021 1,07x VE / CA 2022 0,90x Nbr Employés 1 267 Flottant 98,0% Graphique IROBOT CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique IROBOT CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 7 Dernier Cours de Cloture 88,83 $ Objectif de cours Moyen 123,75 $ Ecart / Objectif Moyen 39,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Colin M. Angle Chairman & Chief Executive Officer Julie Zeiler Chief Financial Officer & Executive Vice President Chris Jones Chief Technology Officer Faris Habbaba EVP, Chief Research & Development Officer Deborah G. Ellinger Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) IROBOT CORPORATION 10.64% 2 496 FARO TECHNOLOGIES, INC. 4.79% 1 345 TOBII AB (PUBL) 15.46% 762 ACCONEER AB (PUBL) 171.65% 167 NORBIT ASA 8.06% 126 BALYO -11.82% 42