Iron Mountain Incorporated est engagée dans un écosystème physique soutenant le stockage et la récupération d'informations pour les entreprises, qui dépendent de documents papier ou de bandes d'ordinateur pour stocker leurs informations précieuses. Les segments de la société comprennent les activités mondiales de gestion des dossiers et de l'information (RIM) et les activités mondiales de centres de données. Le segment Global RIM Business comprend diverses offres, notamment la gestion des dossiers, la gestion des données, les solutions numériques globales, le déchiquetage sécurisé et le stockage pour les consommateurs. Le segment Global Data Center Business fournit des installations de centres de données et la capacité de protéger les actifs critiques et d'assurer le fonctionnement continu de l'infrastructure des technologies de l'information (TI) de ses clients avec des options de centres de données. L'entreprise dessert des secteurs tels que le commerce, le droit, la finance, la santé, l'assurance, les sciences de la vie, l'énergie, les services aux entreprises, le divertissement et les organisations gouvernementales.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé