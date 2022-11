Iron Mountain Data Centers renforce la présence de ses centres de données dans la région EMEA

Acquisition de XData Properties à Madrid, Espagne

Iron Mountain (NYSE: IRM), le chef de file mondial des services innovants de stockage, d'infrastructures de centres de données, de gestion du cycle de vie des actifs et de gestion des informations, étend la présence de ses centres de données avec l'acquisition de XData Properties, un des plus grands parcs de centres de données à Madrid. Le site dispose d'une alimentation suffisante pour développer 79 mégawatts dans les années à venir. En plus de l'actuel centre de données de trois mégawatts sur site, la construction du premier centre de données de 20 mégawatts devrait se terminer en 2024.

"L'acquisition de XData nous permet de répondre à la demande croissante pour des services de centres de données connectés, conformes et durables dans toute l'Europe, et nous sommes ravis de renforcer notre présence en EMEA", déclare Eric Boonstra, vice-président et directeur général, Iron Mountain Data Centers EMEA. "Madrid s'impose comme un marché stratégique émergent, et ce campus nous permet d'accueillir aussi bien les entreprises que les clients hyperscale."

Madrid est un marché stratégique connaissant une forte croissance, avec une demande élevée sur l'ensemble des segments en raison de l'accès direct à la fibre optique reliant Madrid à Barcelone, la plus longue autoroute fibrée de la péninsule ibérique. Cette acquisition permet à Iron Mountain Data Centers de soutenir un solide écosystème dans lequel les fournisseurs de cloud, réseau, et services et les consommateurs peuvent se connecter aisément entre eux.

"Cette acquisition soutient notre stratégie et notre engagement d'expansion sélective sur des marchés émergents des centres de données afin de répondre aux besoins critiques de nos clients", déclare Mark Kidd, vice-président exécutif et directeur général des centres de données, Iron Mountain. "Nous sommes également ravis que l'Espagne devienne rapidement un des leaders européens de la production d'énergies renouvelables, qui nous permettrons de soutenir nos objectifs de durabilité, et ceux de nos clients."

POINTS CLÉS

Le campus d'Iron Mountain Data Center est un des plus grands parcs de centres de données à Madrid et se trouve à proximité des principaux points d'échange internet. La région présente une demande élevée pour des conditions nuagiques hyperscale avec de nombreuses entités annonçant des plans pour développer une région nuagique espagnole. Le campus récemment acquis se situe au cœur de zones de disponibilité hyperscale et se positionne idéalement pour des déploiements sur mesure.

Situé à San Fernando ("Corredor del Henares"), une zone industrielle émergente à proximité des principaux réseaux de communication (A2, M-50) de la municipalité de Madrid, le campus de centres de données permet de réduire la latence. À 10 minutes en voiture de l'aéroport de Barajas, le campus est relié au centre de Madrid par les transports publics.

En tant que capitale de l'Espagne et ville clé en Europe, Madrid devrait devenir un des plus grands marchés européens des centres de données.

Le centre de données madrilène fournira aux entreprises espagnoles et mondiales l'infrastructure interconnectée dont elles ont besoin, avec le soutien des programmes de conformité et de durabilité d'Iron Mountain Data Center.

L'Espagne émerge rapidement comme un leader européen de la production d'énergies renouvelables, soutenant ainsi nos objectifs de durabilité et ceux de nos clients.

Avec cette acquisition, Iron Mountain Data Centers dispose à présent de plus de 20 sites dans 19 marchés et sur trois continents.

À propos d'Iron Mountain

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) est un chef de file mondial des services innovants de stockage, d'infrastructures de centres de données, de gestion du cycle de vie des actifs et de gestion des informations. Fondé en 1951 et recevant la confiance de plus de 225 000 clients dans le monde, Iron Mountain les aide à atteindre de nouveaux sommets (CLIMB HIGHER™) en transformant leurs activités. Par le biais d'un éventail de services, y compris la transformation numérique, les centres de données, le stockage d'archives sécurisées, la gestion des informations, la gestion du cycle de vie des actifs, la destruction sécurisée, et le stockage et la logistique des arts, Iron Mountain aide les entreprises à mettre en lumière leurs données sombres, permettant aux clients de libérer la valeur et l'intelligence de leurs actifs numériques et physiques stockés de manière rapide et sécurisée, et à atteindre leurs objectifs environnementaux. Pour en savoir plus sur Iron Mountain, veuillez visiter: www.IronMountain.com et suivez @IronMountain sur Twitter et LinkedIn.

