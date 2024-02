Ironveld plc est une société d'exploration et de développement. Elle est engagée dans l'exploitation minière, l'exploration, le traitement et la fusion de magnétite vanadifère et titanifère en Afrique du Sud. Son projet de fer, de vanadium et de titane de haute pureté est situé dans la partie nord du complexe Bushveld, dans la province de Limpopo, en Afrique du Sud. Le Bushveld est une province métallogénique couvrant environ 66 000 kilomètres carrés (km2) dans le nord de l'Afrique du Sud. Il abrite des gisements de minéraux, notamment de métaux du groupe du platine, de vanadium, de chrome, de palladium et de rhodium. La société possède une division minière qui exploite la magnétite vanadifère-titanifère pour la vendre à des utilisateurs industriels et à sa propre division de fusion, qui transforme son minerai de magnétite en trois produits : du fer de haute pureté, des scories de vanadium et des scories de titane. La société, par l'intermédiaire de Ferrochrome Furnaces Pty Limited (FCF), possède un complexe de fonderie désaffecté à Rustenburg, en Afrique du Sud, qui se trouve à environ 400 kilomètres de son projet minier Bushveld.

Secteur Acier