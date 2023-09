Ironveld PLC - société minière centrée sur l'Afrique du Sud - confirme que sa filiale Ironveld Mining (Pty) Ltd et son partenaire en coentreprise, Pace SA Pty Ltd, ont convenu avec une filiale de Sable Exploration and Mining Ltd, cotée sur le JSE, de certains amendements au financement et à la structure opérationnelle de l'exploitation de magnétite DMS actuellement mise en place dans la zone minière d'Ironveld. La nouvelle structure permet à Ironveld de continuer à fournir du minerai à l'entreprise commune et de bénéficier d'une part des flux de trésorerie positifs sans avoir à financer les dépenses d'investissement initiales. Les parties ont convenu que SEAM, par l'intermédiaire d'une filiale, Sable Platinum Holdings (Pty) Ltd, avancerait tous les fonds nécessaires, soit environ 650 000 GBP, pour la mise en place d'une usine initiale à démarrage rapide d'une capacité de 10 000 tonnes par mois. Il y aura également une option pour financer les futures extensions de capacité, en fonction du succès de l'entreprise.

Cours actuel de l'action : 0,31 pence

Variation sur 12 mois : +11%.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

