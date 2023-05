Ironveld signe un accord avec Burnstar pour produire de l'hydrogène vert

(Alliance News) - Ironveld PLC a déclaré vendredi que sa filiale Ironveld Energy Ltd avait signé un accord avec Burnstar Technologies Pty Ltd pour produire de l'énergie verte.

La société minière sud-africaine basée à Caerphilly, au Pays de Galles, a déclaré que l'accord portait sur l'utilisation de la technologie en instance de brevet Guilt-Free Hydrogen de Burnstar pour traiter le gaz naturel liquéfié dans sa fonderie de Rustenburg.

Cela réduira considérablement la consommation de carbone d'Ironveld et permettra à la société de produire des métaux verts de première qualité en Afrique du Sud à un prix réduit, a déclaré la société.

La technologie de traitement du GNL à base d'hydrogène sera installée et pleinement opérationnelle d'ici la fin de l'année. Burnstar fournira et installera une usine commerciale à ses propres frais.

Ironveld a également indiqué que les travaux de remise à neuf d'un four et d'un granulateur dans son complexe de fonderie de Rustenburg sont presque terminés. Les premières expéditions de fer de haute pureté, de laitier de titane et de laitier de vanadium de la fonderie devraient atteindre les objectifs d'Ironveld pour le deuxième trimestre.

Les actions d'Ironveld étaient en hausse de 6,1 % à 0,35 pence chacune à Londres vendredi matin.

