Irving Resources Inc. (Irving) est une petite société d'exploration basée au Canada qui se concentre sur l'or au Japon. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Irving Resources Japan GK, détient des projets miniers et d'exploration au Japon. Le projet principal de la société est le projet Omu, qui est situé dans la ville d'Omu sur l'île septentrionale du Japon, Hokkaido. Le projet se compose d'un permis d'exploitation minière d'Omu d'une superficie d'environ 2,98 kilomètres carrés (km2) et d'environ 56 permis de prospection couvrant une superficie supplémentaire de 171,38 km2. La société possède un permis d'exploitation minière de Yamagano d'une superficie d'environ 5,2 km2, site d'une exploitation historique de veines d'or à haute teneur, situé dans le sud de Kyushu. Elle détient également quatre licences de prospection minière immédiatement à l'est du permis d'exploitation minière de Yamagano. Les autres projets d'Irving comprennent Utanobori, Shimokawa, Engaru, Eniwa, Noto et Satsuma. Le projet Utanobori couvre plus de 121,55 km2 de permis de prospection situés à environ 30 kilomètres (km) au nord-ouest du projet Omu.

