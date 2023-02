Irwin Naturals Inc. (CNSX:IWIN) a complété l'acquisition de Serenity Health.

Irwin Naturals Inc. (CNSX:IWIN) a accepté d'acquérir Serenity Health le 25 novembre 2022. Selon les termes de la transaction, la contrepartie totale sera payée en contrepartie initiale et différée. Sont également inclus des paiements conditionnels basés sur des jalons liés à des objectifs d'expansion et de rentabilité. La transaction est soumise aux approbations réglementaires.



Irwin Naturals Inc. (CNSX:IWIN) a conclu l'acquisition de Serenity Health le 18 février 2023.