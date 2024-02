Isabella Bank Corporation est une société holding de services financiers. La filiale à 100 % de la société, Isabella Bank (la Banque), possède environ 29 bureaux bancaires situés dans les comtés de Clare, Gratiot, Isabella, Mecosta, Midland, Montcalm et Saginaw. La banque propose un éventail de services bancaires et de gestion de patrimoine aux entreprises, aux institutions, aux particuliers et à leurs familles. Les activités de prêt de la banque comprennent des prêts pour les opérations commerciales et agricoles et des prêts immobiliers, des prêts immobiliers résidentiels et des prêts à la consommation. La Banque limite ses activités de prêt principalement aux marchés locaux et les prêts achetés sur le marché secondaire sont minimes. Les services de dépôt proposés par la Banque comprennent des comptes chèques, des comptes d'épargne, des certificats de dépôt, des dépôts directs, des services de gestion de trésorerie, des services bancaires mobiles et Internet, des services de paiement de factures électroniques et des guichets automatiques. La Banque propose également des services complets de gestion d'investissement, de fiducie et de succession.

Secteur Banques