Optigestion nomme Nicolas Domont à tête de sa nouvelle activité de Private Equity

Données financières KRW USD EUR CA 2023 196 Mrd 0,15 Mrd 0,14 Mrd Résultat net 2023 43,0 Mrd 0,03 Mrd 0,03 Mrd Tréso. nette 2023 62,0 Mrd 0,05 Mrd 0,04 Mrd PER 2023 20,5x Rendement 2023 1,24% Capitalisation 875 Mrd 685 M 627 M VE / CA 2023 4,15x VE / CA 2024 3,13x Nbr Employés 193 Flottant 58,1% Graphique ISC CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ISC CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Clôture 52 500,00 KRW Objectif de cours Moyen 51 333,33 KRW Ecart / Objectif Moyen -2,22% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Young-Bae Chung Co-Chief Executive Officer & Director Seok-Soon Park Co-Chief Executive Officer & Director Eui-Hoon Lee Independent Director Sung-Hyun Kim Independent Director Dong-Il Jo Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ISC CO., LTD. 67.46% 685 KLA CORPORATION 23.28% 63 782 ADVANTEST CORPORATION 134.20% 25 828 TERADYNE INC. 27.14% 17 219 LASERTEC CORPORATION 2.48% 14 189 TONGFU MICROELECTRONICS CO.,LTD 50.73% 5 255