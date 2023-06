ISDN Holdings Limited : CGS-CIMB revoit à baisse sa recommandation

ISDN Holdings Limited est une société basée à Singapour, qui fournit des services de conseil technique, de formation et de gestion. L'entreprise propose une gamme complète de solutions et de services d'automatisation avancée, allant des composants de précision et des services d'ingénierie à des solutions complètes de machines et d'informatique en nuage. La société opère à travers trois segments : Engineering Solutions-Motion Control, Other Specialised Engineering Solutions et Industrial Computing Solutions. Elle propose des solutions de contrôle du mouvement depuis les phases de conceptualisation, de conception et de prototypage jusqu'aux étapes d'installation et de test, ainsi qu'un support technique après-vente. Son réseau mondial d'approvisionnement, de service et d'ingénierie fournit une assistance technique et commerciale pour ses solutions tout au long de leur cycle de vie. Ses filiales comprennent Motion Control Group Pte Ltd, Servo Dynamics Pte Ltd, Portwell Singapore Pte Ltd, Leaptron Engineering Pte Ltd, ISDN Investments Pte Ltd et d'autres.

Secteur Equipements et composants électriques