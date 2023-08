Le nombre de visiteurs au Japon en juillet a atteint son plus haut niveau depuis la pandémie, selon des données officielles publiées mercredi, la faiblesse du yen ayant contribué à stimuler le tourisme et à favoriser la croissance de la troisième économie mondiale.

Le nombre de visiteurs étrangers pour affaires et loisirs était de 2,32 millions le mois dernier, soit une hausse de 12 % par rapport au mois de juin, où les voyageurs avaient dépassé les 2 millions pour la première fois depuis janvier 2000, selon l'Organisation nationale du tourisme du Japon (JNTO).

Les arrivées en juillet sont toutefois en baisse de 22 % par rapport à juillet 2019, avant que l'épidémie de COVID-19 n'entraîne des restrictions de voyage dans le monde entier.

Les voyageurs affluent au Japon, profitant d'une baisse de la monnaie qui a rendu les vacances les moins chères depuis des décennies. Les voyageurs en provenance des États-Unis, d'Europe, d'Australie et du Moyen-Orient ont déjà dépassé les niveaux d'avant la pandémie, selon les données du JNTO.

La reprise devrait s'accélérer après que la Chine a levé ce mois-ci les restrictions sur les voyages de groupe au Japon, libérant ainsi ce qui a toujours été la plus grande source de touristes et de dépenses entrantes.

Les données publiées mardi montrent que l'économie japonaise a connu une croissance annualisée de 6 % entre avril et juin, bien plus rapide que prévu et soutenue par des exportations automobiles et des arrivées de touristes importantes.

"En 2019, le tourisme contribuait à environ 0,8 % du PIB, mais ce qui a pris des décennies à se réaliser est en train de revenir de zéro sur une période de quelques mois", a déclaré Nicholas Smith, stratège de CLSA Japan. "En tant que contribution à la croissance économique sur quelques trimestres, elle sera donc énorme."

Le Japon a accueilli un nombre record de 32 millions de visiteurs en 2019, et le Premier ministre Fumio Kishida espère que la reprise de l'industrie ajoutera 5 000 milliards de yens (34,4 milliards de dollars) par an à l'économie.

Le tourisme au Japon a failli s'arrêter pendant plus de deux ans pendant la pandémie, mais les arrivées ont augmenté régulièrement depuis que le gouvernement a repris les voyages sans visa pour de nombreux pays en octobre et a supprimé les contrôles COVID restants en mai.

Un peu plus de 13 millions de visiteurs sont arrivés au Japon au cours des sept premiers mois de 2023, et une augmentation des vols internationaux a contribué à stimuler les arrivées en juillet, selon le JNTO.

Les visiteurs en provenance de Chine continentale ont bondi à 313 300 en juillet, soit une augmentation de 45% par rapport au mois précédent, bien qu'ils soient encore loin des chiffres de 2019.

Bien qu'ils n'aient pas atteint les niveaux d'avant la pandémie, les touristes chinois contribuent à stimuler les ventes de cosmétiques cet été dans les grands magasins tels que Isetan Mitsukoshi Holdings et Takashimaya, selon l'analyste de Jefferies, Mitsuko Miyasako.

"L'impact positif à part entière de la levée de l'interdiction sur les clients chinois voyageant en groupe devrait se manifester à partir de la fin du mois de septembre, autour de la fête nationale chinoise, " a-t-elle écrit dans une note publiée mardi.

(1 $ = 145,4500 yens) (Reportage de Rocky Swift ; Rédaction de Jacqueline Wong et Miral Fahmy)