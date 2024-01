ISF Limited est une société financière non bancaire (NBFC) basée en Inde. La société est également engagée dans des activités de prêt. La société propose des prêts pour l'achat de véhicules commerciaux neufs et d'occasion, de véhicules à quatre roues, de véhicules à deux roues et accorde des prêts contre la propriété (LAP) et des prêts garantis et non garantis aux micro, petites et moyennes entreprises (MSME) sur le segment des petites et moyennes entreprises (SME)/MSME. Elle est également engagée dans l'espace de prêt numérique. La société se concentre sur l'octroi de prêts instantanés par le biais de plateformes numériques. Elle développe également une plateforme Web pour fournir des prêts personnels gratuits.