Isgec Heavy Engineering Limited est une société d'ingénierie lourde diversifiée, basée en Inde, qui exerce des activités de fabrication et de projets. Les segments de la société comprennent la fabrication de machines et d'équipements et l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC). Le secteur de la fabrication de machines et d'équipements se consacre à la fabrication d'équipements d'usines de traitement, de presses, de pièces moulées, de tubes et de panneaux de chaudières et de conteneurs. Le segment de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction comprend des projets et des solutions clés en main pour les sucreries, les distilleries, les centrales électriques, les chaudières, les équipements de contrôle de la pollution de l'air, les bâtiments et les usines. La société fabrique des équipements pour usines de traitement, des presses mécaniques et hydrauliques, des pièces moulées en acier et en fer, des pièces sous pression pour chaudières et des équipements fabriqués sur mesure. Elle entreprend également des projets clés en main EPC pour la mise en place de chaudières, de centrales électriques, de sucreries et de distilleries, d'équipements de contrôle de la pollution de l'air et d'installations de traitement des eaux industrielles.

Secteur Machines et équipements industriels