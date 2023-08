Ishita Drugs and Industries Limited est un fabricant indien de divers ingrédients pharmaceutiques actifs (API) (actifs en vrac et leurs sels), de médicaments intermédiaires, d'excipients et de produits chimiques fins. Les IPA de la société comprennent des sulfamides, des vitamines, des fluoroquinolones, des antibiotiques, des anthelminthiques, des iodures et des citrates (sels), des additifs/excipients alimentaires et d'autres. Ses intermédiaires médicamenteux comprennent le chlorhydrate de 4- Sulfonamido Phényl Hydrazine (intermédiaire du célécoxib), le chlorhydrate de 4- Chloro Phényl Hydrazine (intermédiaire de l'acide indole carboxylique), L-Alanine Benzylester Tosylate, 5 Cyano Phthalide (Intermédiaire du Citalopram), Acide Indole 2 Carboxylique, Acrylate d'Ethyle 3-Benzoyl, Hexa Methyl Disilazane, 5-Chloromethopabate, Acide Indole 2 Carboxylique, et autres. Ses produits chimiques fins comprennent le salicylanilide, le para bromo toluène, l'hydrobromure de pyridine, le phtalimide de potassium, l'hydrazide d'acide nicotinique, la 3 amino pyridine, l'iodure de méthyle. Elle fournit également fISHITA DRUGS AND INDUSTRIES LIMITED

Secteur Produits pharmaceutiques